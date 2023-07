Visite du centre bus de Seine Rive Gauche Centre bus RATP Seine Rive Gauche Fontenay-aux-Roses, 16 septembre 2023, Fontenay-aux-Roses.

Visite du centre bus de Seine Rive Gauche Samedi 16 septembre, 08h00 Centre bus RATP Seine Rive Gauche

Le 16 septembre 2023, le centre bus de Seine Rive Gauche, site de Fontenay-aux-Roses, ouvre ses portes à l’occasion des journées Européennes du patrimoine.

Venez découvrir nos coulisses !

Centre bus RATP Seine Rive Gauche 3 avenue de la Division Leclerc 92260 Fontenay-Aux-Roses Fontenay-aux-Roses 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France http://RATP.FR Le centre bus RATP de Fontenay à ouvert le 03 mars 1969, et à fusionné avec le centre bus RATP de Malakoff en 2014.

Il compte 237 et 18 lignes ( dont 3 Noctiliens). Parkings extérieur, bus 195 et 294 arrêt « Centre BUS »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

RATP