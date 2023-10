Cet évènement est passé Broderie de Marseille, Boutis Centre Bourse 17 Cours Belsunce 13001 MARSEILLE Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Broderie de Marseille, Boutis Centre Bourse 17 Cours Belsunce 13001 MARSEILLE Marseille, 3 octobre 2023, Marseille. Broderie de Marseille, Boutis 3 – 28 octobre Centre Bourse 17 Cours Belsunce 13001 MARSEILLE Entrée libre Etude des techniques anciennes et modernes de la Broderie de Marseille du XVème à nos jours.

Toutes ces techniques sont mises en pratique au sein de notre association (qui a fêté ses 20 ans en 2019). Nous avons de nombreux échanges et de belles rencontres avec d’autres groupes qui partagent notre passion. Centre Bourse 17 Cours Belsunce 13001 MARSEILLE 13001 MARSEILLE Marseille 13001 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T12:00:00+02:00 – 2023-10-03T18:00:00+02:00

