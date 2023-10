MARCHÉ DE VARENNES-SUR-LOIRE Centre-bourg Varennes-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Varennes-sur-Loire MARCHÉ DE VARENNES-SUR-LOIRE Centre-bourg Varennes-sur-Loire, 3 novembre 2023, Varennes-sur-Loire. Varennes-sur-Loire,Maine-et-Loire Retrouvez trois commerçants sur le marché hebdomadaire de Varennes-sur-Loire..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 13:00:00. .

Centre-bourg

Varennes-sur-Loire 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Meet three traders at Varennes-sur-Loire’s weekly market. Conoce a tres comerciantes en el mercado semanal de Varennes-sur-Loire. Finden Sie drei Händler auf dem Wochenmarkt in Varennes-sur-Loire. Mise à jour le 2023-10-25 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Varennes-sur-Loire Autres Lieu Centre-bourg Adresse Centre-bourg Ville Varennes-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Centre-bourg Varennes-sur-Loire latitude longitude 47.238014;0.050812

MARCHÉ DE VARENNES-SUR-LOIRE Centre-bourg Varennes-sur-Loire 2023-11-03 2023-11-03 was last modified: by MARCHÉ DE VARENNES-SUR-LOIRE Centre-bourg Varennes-sur-Loire 3 novembre 2023