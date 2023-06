Exposition « libre » de voitures anciennes toutes marques Centre bourg Val-de-Scie, 16 juillet 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

L’Association « Méharis 2cv de Normandie » organise une exposition libre de voitures anciennes toutes marques confondues, anciens ou d’exception, chaque 3ème dimanche de chaque mois, de 9h à 12h, dans le centre bourg, à Auffay. Café offert aux exposants de 9h à 12h !.

2023-07-16 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-16 12:00:00. .

Centre bourg Rue Roger Fossé (sous les Halles)

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



The Association « Méharis 2cv de Normandie » organizes a free exhibition of old cars of all makes, old or exceptional, every 3rd Sunday of the month, from 9am to 12pm, in the centre of the town, in Auffay. Coffee offered to exhibitors from 9am to 12pm!

La Asociación « Méharis 2cv de Normandie » organiza una exposición gratuita de coches antiguos de todas las marcas, antiguos o excepcionales, todos los terceros domingos de mes, de 9 a 12 h, en el centro de Auffay. Café ofrecido a los expositores de 9.00 a 12.00 horas

Der Verein « Méharis 2cv de Normandie » organisiert eine freie Ausstellung von Oldtimern aller Marken, Oldtimern und außergewöhnlichen Fahrzeugen an jedem 3. Sonntag im Monat von 9 bis 12 Uhr im Zentrum des Ortes Auffay. Von 9 bis 12 Uhr wird den Ausstellern Kaffee angeboten!

