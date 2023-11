MARCHÉ DE NOËL Centre Bourg Treillières Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Treillières MARCHÉ DE NOËL Centre Bourg Treillières, 16 décembre 2023, Treillières. Treillières,Loire-Atlantique Le traditionnel marché de Noël des commerçants.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Centre Bourg

Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The traditional Merchants’ Christmas Market El tradicional mercadillo navideño Der traditionelle Weihnachtsmarkt der Händler Mise à jour le 2023-11-09 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Treillières Autres Lieu Centre Bourg Adresse Centre Bourg Ville Treillières Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Centre Bourg Treillières latitude longitude 47.3299588;-1.6215374

Centre Bourg Treillières Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treillieres/