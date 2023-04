Comice Agricole Centre bourg Thoré-la-Rochette Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Comice Agricole Centre bourg, 10 juin 2023, Thoré-la-Rochette. Comice Agricole 10 et 11 juin Centre bourg Cette année la commune de Thoré-la-Rochette accueillera l’un des événements agricoles majeurs du département : Le comice Agricole

La philosophie du comice vise la rencontre entre agriculteurs et consommateurs.

Chaque année, une thématique est choisie : en 2023, à Thoré la Rochette, un accent sera mis sur l’environnement.

A cet effet, lés délégués de l'échelon NORD 41 ont décidé de présenter une animation sur L'EAU ( toujours dans la thématque de la souveraineté alimentaire).

