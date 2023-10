MARCHÉ DU SOIR Centre bourg Spay, 19 octobre 2023, Spay.

Spay,Sarthe

Tous les jeudis soirs de 16h30 à 19h30, dans le centre bourg, rue Edouard Moriceau..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 19:30:00. .

Centre bourg Rue Edouard Moriceau

Spay 72700 Sarthe Pays de la Loire



Every Thursday evening from 4:30pm to 7:30pm, in the town center, rue Edouard Moriceau.

Todos los jueves por la tarde, de 16.30 a 19.30 horas, en el centro de la ciudad, rue Edouard Moriceau.

Jeden Donnerstagabend von 16:30 bis 19:30 Uhr im Zentrum des Ortes, rue Edouard Moriceau.

