Marché à Sainte-Anne Centre-bourg Sainte-Anne Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Sainte-Anne Marché à Sainte-Anne Centre-bourg Sainte-Anne, 1 janvier 2024, Sainte-Anne. Sainte-Anne Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-01-01 17:30:00

fin : 2024-12-31 Venez faire vivre les petits commerces !.

Venez faire vivre les petits commerces !

Marché à Sainte-Anne. Les commerçants présents tous les mercredis : la Ferme de la Postière (boucherie) et les Saveurs du pâturages (fromageries). Les semaines impaires : le Rucher du Châtelet

Les 2ème et 4ème mercredi : l’Absolue (savons). Tous les mercredis un Food Truck différent pour le deuxième semestre 2023 : l’Estafette, l’Atelier Breizh mobile, le p’tit pigma’s, Sabaï Thaï. EUR.

Centre-bourg

Sainte-Anne 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-20 par OT de Vendome – Territoires Vendomois Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Sainte-Anne Autres Code postal 41100 Lieu Centre-bourg Adresse Centre-bourg Ville Sainte-Anne Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Centre-bourg Sainte-Anne Latitude 47.757257 Longitude 1.0814404 latitude longitude 47.757257;1.0814404

Marché à Sainte-Anne Centre-bourg Sainte-Anne 2024-01-01 2024-01-01 was last modified: by Marché à Sainte-Anne Centre-bourg Sainte-Anne 1 janvier 2024