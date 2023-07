Les Zest’ivales by Festi’Zac Centre-bourg Saint-Sulpice-Laurière, 5 août 2023, Saint-Sulpice-Laurière.

Saint-Sulpice-Laurière,Haute-Vienne

Pas besoin d’attendre le mois de septembre (Festi’Zac) pour se retrouver. On se donne rendez-vous le à Saint-Sulpice-Laurière avec les groupes Back to quenn, Stereocarps, DJ Erwan..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 00:00:00. EUR.

Centre-bourg

Saint-Sulpice-Laurière 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



No need to wait until September (Festi?Zac) to get together. Join us in Saint-Sulpice-Laurière for Back to Quenn, Stereocarps and DJ Erwan.

No hace falta esperar a septiembre (Festi?Zac) para reunirse. Únete a nosotros en Saint-Sulpice-Laurière para disfrutar de Back to Quenn, Stereocarps y DJ Erwan.

Sie müssen nicht bis September (Festi?Zac) warten, um sich zu treffen. Wir treffen uns am in Saint-Sulpice-Laurière mit den Gruppen Back to quenn, Stereocarps, DJ Erwan.

Mise à jour le 2023-05-06 par OT Monts du Limousin