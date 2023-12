Cet évènement est passé Marché de Saint-Père Centre-bourg Saint-Père-Marc-en-Poulet Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Début : 2023-01-01 08:00:00

fin : 2023-01-01 13:00:00 . Un concentré de produits locaux, un étal de trouvailles ! Offrez-vous un petit moment festif hebdomadaire.

Se retrouver, échanger avec les producteurs, acheter des produits locaux, parler avec ses voisins, des amis et faire des rencontres… .

Centre-bourg Sous la halle

Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne

