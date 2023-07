50è foire aux melons Centre-bourg Saint-Martin-la-Pallu, 27 août 2023, Saint-Martin-la-Pallu.

Saint-Martin-la-Pallu,Vienne

Venez fêter la 50e Foire aux Melons le dimanche 27 août 2023 !

Toute la journée, vous pourrez déambuler dans les allées du vide-greniers avec la présence de producteurs et d’artisans. Des animations vous attendront : chasse au trésor, stand Valentin/Valentine, caricaturiste…

La fanfare Le Snob vous entraînera avec elle lors de ses déambulations dans les rues du centre bourg de Vendeuvre-du-Poitou.

Dans l’église, une rétrospective des précédentes éditions vous fera remonter le temps.

Plusieurs temps forts :

– 10h : inauguration

– 15h : spectacle de danse orientale par la Cie Bell Masry

– 16h30 : élection du Melon d’Or

– 16h45 : intronisation des tire-douzils

Si vous souhaitez être exposants, les dossiers sont à retirer à la mairie de Saint-Martin-la-Pallu pour les professionnels et à l’Office de Tourisme du Haut Poitou, antenne de Saint-Martin-la-Pallu pour les particuliers..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . EUR.

Centre-bourg

Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate the 50th Foire aux Melons on Sunday, August 27, 2023!

All day long, you’ll be able to stroll down the aisles of the garage sale with the presence of producers and craftsmen. Entertainment awaits you: treasure hunt, Valentin/Valentine stand, caricaturist?

The brass band Le Snob will take you on a stroll through the streets of Vendeuvre-du-Poitou.

In the church, a retrospective of previous editions will take you back in time.

Several highlights:

– 10am: inauguration

– 3pm: Oriental dance show by Cie Bell Masry

– 4.30pm: election of the Melon d’Or

– 4:45pm: induction of the tire-douzils

If you’d like to be an exhibitor, applications can be collected from the Saint-Martin-la-Pallu Town Hall for professionals, and from the Haut Poitou Tourist Office, Saint-Martin-la-Pallu branch, for private individuals.

Venga a celebrar la 50ª edición de la Foire aux Melons el domingo 27 de agosto de 2023

Durante todo el día, podrá pasearse por los pasillos de la venta ambulante, donde habrá productores y artesanos. También habrá una búsqueda del tesoro, un puesto de San Valentín, un caricaturista?

La banda de música Le Snob le hará pasear por las calles del centro de Vendeuvre-du-Poitou.

En la iglesia, una retrospectiva de ediciones anteriores le hará retroceder en el tiempo.

Varios momentos destacados:

– 10.00 h: inauguración

– 15.00 h: espectáculo de danza oriental a cargo de la Cie Bell Masry

– 16.30 h: elección del Melón de Oro

– 16.45 h: presentación de los « tire-douzils

Si desea ser expositor, puede recoger las solicitudes en el Ayuntamiento de Saint-Martin-la-Pallu para los profesionales y en la Oficina de Turismo de Haut Poitou, delegación de Saint-Martin-la-Pallu, para los particulares.

Feiern Sie am Sonntag, den 27. August 2023, die 50. Foire aux Melons!

Den ganzen Tag über können Sie durch die Gänge des Flohmarkts schlendern, auf dem auch Produzenten und Kunsthandwerker vertreten sind. Es erwarten Sie verschiedene Animationen: Schatzsuche, Valentin/Valentin-Stand, Karikaturist?

Die Blaskapelle Le Snob wird Sie auf ihren Streifzügen durch die Straßen des Ortskerns von Vendeuvre-du-Poitou mitreißen.

In der Kirche können Sie sich bei einem Rückblick auf die vergangenen Veranstaltungen in die Vergangenheit zurückversetzen lassen.

Mehrere Höhepunkte :

– 10 Uhr: Einweihung

– 15 Uhr: Bauchtanzshow der Cie Bell Masry

– 16.30 Uhr: Wahl des Melon d’Or

– 16:45 Uhr: Inthronisierung der Daumenschrauben

Wenn Sie Aussteller sein möchten, können Sie die Unterlagen für Gewerbetreibende im Rathaus von Saint-Martin-la-Pallu und für Privatpersonen im Office de Tourisme du Haut Poitou, Zweigstelle Saint-Martin-la-Pallu, abholen.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou