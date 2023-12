Concert de Solidarité Centre-bourg Saint-Martin-de-Seignanx, 14 janvier 2024 16:00, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

4 Chorales vous donnent rendez-vous à l’église pour un concert au profit de L’Entraide du Seignanx, Les Restos du Coeur, et du Secours Populaire de Capbreton.

Aéolia, Cante Broy, Seignanx en Choeur et le Quatuor Troubl’Adour… De belle voix au rendez-vous !

Rendez-vous à 16h à l’église..

2024-01-14

Centre-bourg Eglise

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



4 choirs meet at the church for a concert in aid of L’Entraide du Seignanx, Les Restos du Coeur, and Secours Populaire de Capbreton.

Aéolia, Cante Broy, Seignanx en Choeur and Quatuor Troubl’Adour… Beautiful voices at the rendezvous!

See you at 4pm at the church.

4 coros se reúnen en la iglesia para un concierto a beneficio de L’Entraide du Seignanx, Les Restos du Coeur y Secours Populaire de Capbreton.

Aéolia, Cante Broy, Seignanx en Choeur y el Quatuor Troubl’Adour… Una multitud de bellas voces

Cita a las 16:00 en la iglesia.

4 Chöre laden Sie zu einem Konzert in der Kirche ein, das zugunsten von L’Entraide du Seignanx, Les Restos du Coeur und Secours Populaire de Capbreton veranstaltet wird.

Aéolia, Cante Broy, Seignanx en Choeur und das Quatuor Troubl’Adour… Schöne Stimmen sind zu hören!

Treffpunkt um 16 Uhr in der Kirche.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Seignanx