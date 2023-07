Festival Interfolk : Animations Philippines centre bourg Saint-Germain-Laprade, 18 juillet 2023, Saint-Germain-Laprade.

Saint-Germain-Laprade,Haute-Loire

18h45 : animations au centre bourg (annulation si intempéries).

21h : spectacles avec le UP Filipiniana Dance Group (Philippines) (à l’Amphithéâtre, au complexe sportif de la plaine si intempéries)..

2023-07-18 18:45:00

centre bourg

Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



6:45pm: entertainment in the town center (cancelled in case of bad weather).

9pm: performances by the UP Filipiniana Dance Group (Philippines) (at the Amphitheatre, or at the complexe sportif de la plaine in case of bad weather).

18.45 h: animaciones en el centro de la ciudad (anuladas en caso de mal tiempo).

21.00 h: actuación del grupo de danza UP Filipiniana (Filipinas) (en el anfiteatro o en el complejo deportivo de la llanura si el tiempo no acompaña).

18.45 Uhr: Animationen im Dorfzentrum (bei schlechtem Wetter abgesagt).

21.00 Uhr: Aufführungen mit der UP Filipiniana Dance Group (Philippinen) (im Amphitheater, bei schlechtem Wetter im Sportkomplex La Plaine).

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay