Marché mensuel de Saint Dizier Masbaraud Centre bourg Saint-Dizier-Masbaraud, 16 avril 2023, Saint-Dizier-Masbaraud.

Saint-Dizier-Masbaraud,Creuse

Rendez-vous dans le joli centre bourg de Saint Dizier Leyrenne pour ce marché traditionnel.

Toute l’année le 3ème dimanche de chaque mois de 8h à 12h..

2023-04-16 fin : 2023-04-16 12:00:00. .

Centre bourg

Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Join us in the pretty village center of Saint Dizier Leyrenne for this traditional market.

Year-round, 3rd Sunday of each month, 8am-12pm.

Este mercado tradicional tiene lugar en el bonito centro de Saint Dizier Leyrenne.

Todo el año, el tercer domingo de cada mes, de 8:00 a 12:00.

Treffpunkt für diesen traditionellen Markt ist das hübsche Dorfzentrum von Saint Dizier Leyrenne.

Das ganze Jahr über am 3. Sonntag des Monats von 8 bis 12 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-14 par Creuse Tourisme