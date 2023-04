Marché hebdomadaire de Saint-Beauzire Centre Bourg Saint-Beauzire Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Beauzire

Marché hebdomadaire de Saint-Beauzire Centre Bourg, 1 janvier 2023, Saint-Beauzire. Ce marché de producteur est un rendez-vous hebdomadaire tous les mardis après-midi..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Centre Bourg Parking de la mairie

Saint-Beauzire 63360 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



This farmers’ market is held every Tuesday afternoon. Este mercado de agricultores se celebra todos los martes por la tarde. Dieser Erzeugermarkt ist ein wöchentlicher Termin jeden Dienstagnachmittag. Mise à jour le 2022-07-02 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

Détails Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Beauzire Autres Lieu Centre Bourg Adresse Centre Bourg Parking de la mairie Ville Saint-Beauzire Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Centre Bourg Saint-Beauzire

Centre Bourg Saint-Beauzire Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-beauzire/

Marché hebdomadaire de Saint-Beauzire Centre Bourg 2023-01-01 was last modified: by Marché hebdomadaire de Saint-Beauzire Centre Bourg Centre Bourg 1 janvier 2023 Centre Bourg Saint-Beauzire

Saint-Beauzire Puy-de-Dôme