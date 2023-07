Wand Rétro – Exposition de véhicules anciens Centre bourg Rives-en-Seine, 27 août 2023, Rives-en-Seine.

Rives-en-Seine,Seine-Maritime

Le Comité des Fêtes de Saint Wandrille vous propose une exposition de véhicules anciens, en plein cœur de bourg.

Ce même week-end, les 26 et 27 août, une exposition de matériel militaire de la guerre 39/45 sera aussi organisée à la salle du Mille Club.

Entrée libre

Buvette et restauration sur place.

2023-08-27 10:00:00 fin : 2023-08-27 18:00:00. .

Centre bourg Saint-Wandrille-Rançon

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



The Comité des Fêtes de Saint Wandrille invites you to an exhibition of vintage vehicles in the heart of the village.

The same weekend, August 26 and 27, an exhibition of military equipment from the 39/45 war will also be held at the Salle du Mille Club.

Free admission

Refreshments and catering on site

El Comité des Fêtes de Saint Wandrille organiza una exposición de vehículos de época en el corazón del pueblo.

Ese mismo fin de semana, los días 26 y 27 de agosto, también tendrá lugar una exposición de material militar de la guerra del 39/45 en la Salle du Mille Club.

Entrada gratuita

Refrescos y restauración in situ

Das Festkomitee von Saint Wandrille bietet Ihnen eine Ausstellung von Oldtimern im Herzen des Ortes.

Am selben Wochenende, dem 26. und 27. August, wird im Saal des Mille Club auch eine Ausstellung von Militärmaterial aus dem Krieg 39/45 organisiert.

Der Eintritt ist frei

Getränke und Speisen vor Ort

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche