Octobre Rose & Movember centre bourg Montfort-en-Chalosse, 28 octobre 2023, Montfort-en-Chalosse.

Montfort-en-Chalosse,Landes

Manifestation en soutien à la ligue contre le cancer , pour les maladies des femmes et des hommes

Marché avec défi : parcourir 1000km dans la journée .

Chacun est libre de marcher ou courir sur la distance de son choix et aux moments qu’il lui convient.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 19:00:00. EUR.

centre bourg place Foch

Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



Event in support of the league against cancer, for women’s and men’s diseases

Market with a challenge: cover 1000km in a day.

Everyone is free to walk or run the distance of their choice, at times that suit them

Evento en apoyo de la liga contra el cáncer, para enfermedades femeninas y masculinas

Mercado con un reto: correr 1000 km en un día.

Todo el mundo es libre de caminar o correr la distancia que desee y en el horario que le convenga

Veranstaltung zur Unterstützung der Krebsliga , für Frauen- und Männerkrankheiten

Markt mit Herausforderung: 1000 km an einem Tag zurücklegen.

Es steht jedem frei, eine beliebige Strecke zu gehen oder zu laufen, wann und wo er will

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Terres de Chalosse