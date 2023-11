Marché de Noël Centre-bourg Marmont-Pachas Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmont-Pachas Marché de Noël Centre-bourg Marmont-Pachas, 25 novembre 2023, Marmont-Pachas. Marmont-Pachas,Lot-et-Garonne Marché de Noël d’artisans avec de nombreux exposants….

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

Centre-bourg

Marmont-Pachas 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Christmas craft market with numerous exhibitors? ¿Mercado navideño de artesanía con numerosos expositores? Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker mit vielen Ausstellern? Mise à jour le 2023-11-09 par OT Destination Agen Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Marmont-Pachas Autres Lieu Centre-bourg Adresse Centre-bourg Ville Marmont-Pachas Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Centre-bourg Marmont-Pachas latitude longitude 44.0881402;0.5865855

Marché de Noël Centre-bourg Marmont-Pachas 2023-11-25 2023-11-25 was last modified: by Marché de Noël Centre-bourg Marmont-Pachas 25 novembre 2023