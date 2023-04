Marché nocturne Centre Bourg, 2 juin 2023, Longueville-sur-Scie.

Marché nocturne dans le centre bourg de Longueville-sur-Scie, avec restauration et buvette sur place. Plus de 30 artisans et commerçants attendus !.

2023-06-02 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-02 23:00:00. .

Centre Bourg

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie



Night market in the center of Longueville-sur-Scie, with catering and refreshments on site. More than 30 craftsmen and shopkeepers expected!

Mercado nocturno en el centro de Longueville-sur-Scie, con restauración y refrescos in situ. Se esperan más de 30 artesanos y comerciantes

Nachtmarkt im Ortszentrum von Longueville-sur-Scie, mit Essen und Trinken vor Ort. Mehr als 30 Handwerker und Händler werden erwartet!

Mise à jour le 2023-03-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité