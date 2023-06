FOIRE À L’ANCIENNE DE L’HERMENAULT Centre-bourg L’Hermenault, 2 septembre 2023, L'Hermenault.

L’Hermenault,Vendée

Les 2 et 3 septembre, la Foire à l’ancienne fêtera sa 26e bougie ! Dans le centre bourg de l’Hermenault, exposants et animations vous feront voyager au cœur d’une fête de village comme à l’ancien temps..

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-02 23:30:00. .

Centre-bourg

L’Hermenault 85570 Vendée Pays de la Loire



On September 2 and 3, the Foire à l?ancienne will celebrate its 26th anniversary! In the center of the village of l’Hermenault, exhibitors and activities will take you on a journey to the heart of a village fair as in the old days.

Los días 2 y 3 de septiembre, la Foire à l’ancienne celebrará su 26º aniversario En el centro del pueblo de l’Hermenault, expositores y actividades le harán viajar al corazón de una fiesta de pueblo como antaño.

Am 2. und 3. September feiert die « Foire à l’ancienne » ihren 26. Geburtstag! Im Ortszentrum von L’Hermenault werden Sie von Ausstellern und Animationen auf eine Reise zu einem Dorffest wie in alten Zeiten mitgenommen.

Mise à jour le 2023-05-24 par Vendée Expansion