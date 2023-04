Marché de producteurs des Martres-d’Artière Centre bourg Les Martres-d'Artière Catégories d’Évènement: Les Martres-d'Artière

Puy-de-Dôme

Marché de producteurs des Martres-d’Artière Centre bourg, 1 janvier 2023, Les Martres-d'Artière. Marché de producteurs mis en place par les habitants..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31

Centre bourg Place de l’Eglise

Les Martres-d’Artière 63430 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Farmers’ market set up by the inhabitants. Mercado agrícola creado por los habitantes. Von den Bewohnern eingerichteter Bauernmarkt. Mise à jour le 2022-07-03 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

