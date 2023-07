Foire au Fromage Centre bourg Laruns, 1 octobre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Hera deu hromatge

Région invitée la Suisse – Vente de fromage de brebis de la Vallée d’Ossau – Démonstrations de fabrication de fromage, de tonte de brebis – Village piétonnier avec marché artisanal.

Déambulation de groupes musicaux – Espace enfants : jeu en bois, atelier gym et cirque, ferme pyrénéenne.

9h : Casse-Croûte des bergers

10h : Début du Concours du meilleur fromage de brebis fabriqué en Vallée d’Ossau.

10h30 : Messe solennelle des bergers.

12h : Concert & Repas servi sous chapiteau.

Menus spéciaux chez les restaurateurs de Laruns

12h30 : Remise des prix du Concours

15h : Concert

16h : Concert

18h : Cantère autour des buvettes.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Centre bourg

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Hera deu hromatge

Guest region: Switzerland – Sale of Ossau Valley ewe’s milk cheese – Cheese-making and sheep-shearing demonstrations – Pedestrian village with craft market.

Children’s area: wooden games, gym and circus workshop, Pyrenean farm.

9am: Shepherds’ snack

10am: Start of the competition for the best ewe’s milk cheese made in the Ossau Valley.

10:30am: Solemn shepherds’ mass.

12pm: Concert and meal served under the big top.

Special menus from Laruns restaurateurs

12:30 pm: Competition prize-giving ceremony

15h : Concert

16h : Concert

18h : Cantère around the refreshment stands

Hera deu hromatge

Región invitada: Suiza – Venta de queso de oveja del Valle de Ossau – Demostraciones de fabricación de queso y esquileo de ovejas – Pueblo peatonal con mercado artesanal.

Zona infantil: juegos de madera, gimnasio y taller de circo, granja pirenaica.

9h: Merienda de los pastores

10h: Inicio del concurso del mejor queso de leche de oveja elaborado en el Valle de Ossau.

10h30: Misa solemne de los pastores.

12h: Concierto y comida bajo la carpa.

Menús especiales en los restaurantes de Laruns

12h30: Entrega de premios del concurso

15.00 h: Concierto

16.00 h: Concierto

18.00 h: Cantina

Hera deu hromatge

Gastregion Schweiz – Verkauf von Schafskäse aus dem Vallée d’Ossau – Vorführungen zur Käseherstellung, Schafschur – Fußgängerdorf mit Kunsthandwerksmarkt.

Umzug von Musikgruppen – Kinderbereich: Holzspielzeug, Turn- und Zirkuswerkstatt, Pyrenäen-Bauernhof.

9 Uhr: Imbiss der Schäfer

10 Uhr: Beginn des Wettbewerbs um den besten im Ossautal hergestellten Schafskäse.

10.30 Uhr: Feierliche Messe der Hirten.

12 Uhr: Konzert & Essen, das im Festzelt serviert wird.

Sondermenüs bei den Restaurantbesitzern von Laruns

12.30 Uhr: Verleihung der Preise des Wettbewerbs

15h: Konzert

16 Uhr: Konzert

18h: Cantère rund um die Erfrischungsstände

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées