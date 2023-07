Foire au Fromage Centre bourg Laruns, 30 septembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Hera deu hromatge

Deux journées au rendez-vous du pastoralisme, de la tradition et de la gastronomie.

Durant tout le week-end :

Animations pour enfants gratuites

Démonstration de tonte de brebis, de fabrication de fromage, travail de chien de berger…

Animation de rues (chants, danses, musique traditionnelle), Ateliers de dégustation, marché dans les rues avec plus d’une centaine d’exposants. Vente de fromage fermier au détail.

Les temps forts :

Le samedi

Concours de fourrage sous la Halle : Un bon fourrage pour un bon fromage!

Présentation de la région invitée dans l’après-midi.

Le Dimanche

Concours du meilleur fromage de brebis fabriqué en Ossau

Messe des bergers.

Repas : poule au pot et/ou agneau dans les restaurants

Restauration sous chapiteau sur réservation à l’Office de Tourisme..

2023-09-30 fin : 2023-10-01 . .

Centre bourg

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Hera deu hromatge

Two days of pastoralism, tradition and gastronomy.

All weekend long:

Free children’s activities

Demonstrations of ewe-shearing, cheese-making, shepherd dog work…

Street entertainment (singing, dancing, traditional music), tasting workshops, street market with over a hundred exhibitors. Farmhouse cheese retail sales.

Highlights :

Saturday

Fodder competition in the Halle: Good fodder for good cheese!

Afternoon presentation of the guest region.

Sunday

Competition for the best sheep’s milk cheese made in Ossau

Shepherds’ mass.

Meals: poule au pot and/or lamb in restaurants

Catering under marquee, by reservation at the Tourist Office.

Hera deu hromatge

Dos días de pastoreo, tradición y gastronomía.

Durante todo el fin de semana:

Actividades gratuitas para niños

Demostraciones de esquileo de ovejas, fabricación de queso, trabajo con perros pastores, etc.

Animación de calle (cantos, bailes, música tradicional), talleres de degustación, mercadillo con más de un centenar de puestos. Venta al por menor de queso de granja.

Lo más destacado:

Sábado

Concurso de forrajes en el hall del mercado: ¡buen forraje para un buen queso!

Presentación de la región invitada por la tarde.

Domingo

Concurso del mejor queso de leche de oveja fabricado en Ossau

Misa de los pastores.

Comidas: poule au pot y/o cordero en los restaurantes

Catering bajo carpa, reservable en la Oficina de Turismo.

Hera deu hromatge

Zwei Tage, an denen sich Schäferei, Tradition und Gastronomie treffen.

Während des gesamten Wochenendes :

Kostenlose Animationen für Kinder

Vorführung der Schafschur, Käseherstellung, Arbeit mit dem Hirtenhund…

Straßenunterhaltung (Gesang, Tanz, traditionelle Musik), Workshops zur Verkostung, Straßenmarkt mit über 100 Ausstellern. Verkauf von Bauernkäse im Einzelhandel.

Die Höhepunkte :

Am Samstag

Futtermittelwettbewerb in der Halle: Gutes Futter für guten Käse!

Präsentation der eingeladenen Region am Nachmittag.

Sonntag

Wettbewerb um den besten in Ossau hergestellten Schafskäse

Messe der Hirten.

Essen: Huhn im Topf und/oder Lamm in den Restaurants

Verpflegung im Festzelt auf Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées