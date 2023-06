Exposition d’icônes Centre bourg Langrolay-sur-Rance Langrolay-sur-Rance, 16 septembre 2023, Langrolay-sur-Rance.

Exposition d’icônes 16 et 17 septembre Centre bourg Langrolay-sur-Rance Entrée libre

Exposition iconographique d’Emilie Chauvel, plasticienne et iconographe.

Elle travaille le sacré comme le profane, abordant les thèmes du vide, de la nuit, du cri, de l’impuissance, de la mort, de la solitude, de la vie, du désir, du sexe et du sexe comme origine et manifestation d’une incomplétude, du féminin et du masculin, de l’Être, etc … ; et des classiques de l’iconographie en tant qu’art sacré.

Centre bourg Langrolay-sur-Rance 22490 Langrolay-sur-Rance Langrolay-sur-Rance 22490 Côtes-d'Armor Bretagne https://www.langrolay-sur-rance.fr/culture-et-patrimoine-de-langrolay-sur-rance/ Langrolay sur Rance est un village de 1000 habitants sur les bords de Rance, proche de Dinard et Saint Malo. Une église du XVIIIème siècle sur des traces d'un édifice dès le XIème siècle. Des fouilles ont été réalisées par l'INRAP dans le centre bourg qui a révélé l'existence d'une villa gallo romaine de 2 ha avec des thermes d'eau chaude… Un centre bourg classé en site remarquable.

