Braderie et vide-grenier Centre Bourg L’Absie, 17 septembre 2023, L'Absie.

L’Absie,Deux-Sèvres

Vide-greniers: Emplacement rue Raymond Migaud et rue de la Poste.

Placement à partir de 6 h (sans réservation).

Tarif exposant : 1 € le mètre linéaire.

Braderie et forains..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:30:00. EUR.

Centre Bourg Place du 14 Juillet 1836

L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Garage sale: Location rue Raymond Migaud and rue de la Poste.

Places available from 6 am (no reservation required).

Exhibitor price: 1? per linear meter.

Braderie and fairground.

Venta de garaje: Ubicación rue Raymond Migaud y rue de la Poste.

Plazas disponibles a partir de las 6 de la mañana (no es necesario reservar).

Precio expositor: 1? por metro lineal.

Braderie y recinto ferial.

Flohmarkt: Stellplätze in der Rue Raymond Migaud und der Rue de la Poste.

Platzierung ab 6 Uhr (ohne Reservierung).

Ausstellerpreis: 1 ? pro laufendem Meter.

Braderie und Schausteller.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Bocage Bressuirais