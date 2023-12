Marché de La Crèche Centre bourg La Crèche, 12 septembre 2023, La Crèche.

La Crèche Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-12 08:00:00

fin : 2023-09-12 12:00:00

Le marché de La Crèche se déroule deux fois par semaine à l’intérieur et à l’extérieur des halles, en centre bourg, de 8 h à 12 h : Les mardi et dimanche matins.

Le dimanche, davantage de commerçants vous proposent, entre autres, des produits fermiers, viandes, fruits et légumes, poissons, fromages, vins, condiments, etc..

Centre bourg

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-10-27 par OT Haut Val De Sèvre