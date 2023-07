Halloween à Fontanes Centre bourg Fontanes, 31 octobre 2023, Fontanes.

Fontanes,Lot

A la tombée du jour: tournée des maisons au centre Bourg pour récolter les bonbons suivi d’un effroyable repas à la salle des fêtes !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Centre bourg

Fontanes 46230 Lot Occitanie



At dusk: trick-or-treating in the center of town, followed by a frightful meal in the village hall!

Al anochecer: truco o trato en el centro de la ciudad, seguido de una estupenda comida en el salón del pueblo

Bei Einbruch der Dunkelheit: Umzug um die Häuser im Stadtzentrum, um Süßigkeiten zu sammeln, gefolgt von einem gruseligen Essen im Festsaal!

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Cahors – Vallée du Lot