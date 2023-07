Braderie Centre bourg Évaux-les-Bains, 15 août 2023, Évaux-les-Bains.

Évaux-les-Bains,Creuse

Braderie , brocante , vide grenier, produits du terroir, artisanat d’art – animations musicales et restauration sur place..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 18:00:00. .

Centre bourg

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Braderie , brocante , vide grenier, local produce, arts and crafts – musical entertainment and on-site catering.

Rastro, artículos de segunda mano, venta de garaje, productos locales, artesanía, animación musical y catering.

Mise à jour le 2023-04-06 par Creuse Tourisme