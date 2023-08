Exposition journées du Patrimoine 2023 Centre bourg de Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut, 16 septembre 2023, Laroque-Timbaut.

Laroque-Timbaut,Lot-et-Garonne

Exposition de peintures, sculptures, bijoux dans trois ateliers d’artistes, rue Aristide Salères, ainsi qu’au Musée Gertrude Schoen, place de la Halle.

Des panneaux indicatifs seront disposés sur le parcours..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00.

Centre bourg de Laroque-Timbaut Musée G.Schoen+ateliers d’artistes

Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of paintings, sculptures and jewelry in three artists’ studios on rue Aristide Salères, and at the Musée Gertrude Schoen on Place de la Halle.

Signs will be posted along the way.

Exposición de pinturas, esculturas y joyas en tres talleres de artistas de la rue Aristide Salères, y en el Musée Gertrude Schoen de la Place de la Halle.

Se colocarán carteles a lo largo del recorrido.

Ausstellung von Gemälden, Skulpturen und Schmuck in drei Künstlerateliers in der Rue Aristide Salères sowie im Musée Gertrude Schoen am Place de la Halle.

Auf der Strecke werden Hinweisschilder aufgestellt.

