15ème EXPO DE CAMIONS DÉCORÉS Centre Bourg Dangé-Saint-Romain Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne 15ème EXPO DE CAMIONS DÉCORÉS Centre Bourg Dangé-Saint-Romain, 16 septembre 2023, Dangé-Saint-Romain. 15ème EXPO DE CAMIONS DÉCORÉS 16 et 17 septembre Centre Bourg Sur Inscription pour les chauffeurs, RC et exposants, entrée libre pour les visiteurs L’association ROUT’ARTS SYMPAS 86 de Dangé St-Romain

organise

sa 15ème exposition de camions décorés, Us, Tunés,

les Samedi 16 et Dimainche 17 Septembre 2023

de 10 h à 18h, centre bourg Centre Bourg 86220 DANGÉ-SAINT-ROMAIN Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.31.26.74.73 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.81.93.96.65 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Autres Lieu Centre Bourg Adresse 86220 DANGÉ-SAINT-ROMAIN Ville Dangé-Saint-Romain Departement Vienne Lieu Ville Centre Bourg Dangé-Saint-Romain

Centre Bourg Dangé-Saint-Romain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dange-saint-romain/