La municipalité de Dangé St-Romain organise une marche de 5 kms au profit du cancer du sein – Samedi 08 Octobre 2022

La municipalité de Dangé St-Romain et la commission animation

organise

Samedi 08 Octobre 2022 au profit du cancer du sein sur le marché :

– Stand avec vente de goodies au profit de la ligue

– Marche de 5 Kms ouverte à tous, départ à 9h du stand

– à 11h, salle Jules Ferry discussion autour du cancer.

