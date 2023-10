MARCHÉ DE NOËL Centre bourg Clermont-en-Argonne, 16 décembre 2023, Clermont-en-Argonne.

Clermont-en-Argonne,Meuse

Installés des chalets en bois, de nombreux artisans vous proposeront de nombreuses idées de cadeaux mais également de nombreux produits du terroir qui égayeront votre table : foie gras de canard, fromages, terrines, bière de Noël, pains d’épice, …. Vous pourrez au cours de cette journée déguster du vin chaud, grignoter des marrons chauds ou déguster une gaufre et profiter de la venue du Père Noël entre 16h et 18h.. Tout public

Samedi 2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 22:00:00. 0 EUR.

Centre bourg Place de la République

Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est



Set up in wooden chalets, a host of artisans will be on hand to offer gift ideas and local produce to brighten up your table, including duck foie gras, cheeses, terrines, Christmas beer, gingerbread and ….. During the day, you’ll be able to enjoy mulled wine, nibble on hot chestnuts or taste a waffle, and take advantage of Santa’s visit between 4 and 6 pm.

Instalados en chalets de madera, numerosos artesanos ofrecerán ideas para regalar y productos locales para alegrar la mesa, como foie gras de pato, quesos, terrinas, cerveza navideña, pan de especias y …… Durante el día, podrá degustar vino caliente, castañas calientes o gofres, y Papá Noel estará presente entre las 16:00 y las 18:00 horas.

In den Holzhütten bieten Ihnen zahlreiche Handwerker viele Geschenkideen, aber auch viele regionale Produkte, die Ihren Tisch verschönern werden: Entenleber, Käse, Terrinen, Weihnachtsbier, Lebkuchen, ….. Sie können im Laufe dieses Tages Glühwein probieren, heiße Kastanien knabbern oder eine Waffel essen und davon profitieren, dass zwischen 16 und 18 Uhr der Weihnachtsmann kommt.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT DU PAYS D’ARGONNE