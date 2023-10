COURSE D’ORIENTATION DE L’ERNÉE 2 Centre bourg Chailland, 22 octobre 2023, Chailland.

Chailland,Mayenne

Course d’orientation à Chailland : Munis d’une carte et d’une boussole, faîtes marcher votre tête ‎et vos jambes à l’occasion de la Course d’Orientation de l’Ernée #2 à Chailland !.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 12:00:00. .

Centre bourg

Chailland 53420 Mayenne Pays de la Loire



Orienteering in Chailland: Armed with a map and a compass, get your head and legs moving at the Ernée Orienteering Race #2 in Chailland!

Orientación en Chailland: armado con un mapa y una brújula, ponga a prueba su cabeza… y sus piernas, en el Course d’Orientation de l’Ernée #2 en Chailland

Orientierungslauf in Chailland: Mit einer Karte und einem Kompass ausgestattet, können Sie beim Orientierungslauf Ernée #2 in Chailland Ihren Kopf und Ihre Beine in Bewegung setzen!

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire