Marché de Brens Centre-bourg, 1 janvier 2023, Brens.

Venez faire vos emplettes de produits frais et locaux !.

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Centre-bourg Place du lavoir et place de la Tour

Brens 81600 Tarn Occitanie



Come and taste the fresh fruits of the season cultivated by our local producers and craftsmen.

¡Pruebe nuestros productos frescos y de temporada!

Kommen Sie und kaufen Sie frische und lokale Produkte ein!

Mise à jour le 2022-10-22 par Office de Tourisme La Toscane Occitane