Foire à l’ail et au melon Centre bourg Blond, 13 août 2023, Blond.

Blond,Haute-Vienne

Une centaine d’exposants, producteurs d’ail et de melon mais aussi d’autres produits de bouche et de marchandises diverses vous proposent leurs produits. Les organisateurs proposent un repas aux couleurs locales dans la salle des fêtes ainsi qu’une buvette sur le parvis de la salle des fêtes..

2023-08-13 fin : 2023-08-13 18:00:00. EUR.

Centre bourg Rue de l’Église

Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Around a hundred exhibitors, producers of garlic and melon as well as other food products and miscellaneous goods, will be selling their wares. The organizers will be serving a local-style meal in the village hall, as well as a refreshment stall in front of the village hall.

Alrededor de un centenar de expositores venderán ajos y melones, así como otros productos alimenticios y mercancías diversas. Los organizadores ofrecen una colorida comida en la sala de fiestas del pueblo y un bar de refrescos frente a la misma.

Rund 100 Aussteller, Produzenten von Knoblauch und Melonen, aber auch von anderen Lebensmitteln und verschiedenen Waren, bieten ihre Produkte an. Die Organisatoren bieten ein Essen in den lokalen Farben im Festsaal sowie einen Getränkestand auf dem Vorplatz des Festsaals an.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Pays du Haut Limousin