Bellenaves fête Noël Centre-bourg Bellenaves, 1 décembre 2023, Bellenaves.

Bellenaves,Allier

Les associations et commerçants vous invite pour un goûter avec le Père Noël Mercredi 20 décembre à 11h au Marché. l’Orgue de Barbarie, tirage de la tombola, vin chaud, sandwich-raclette et ambiance Noël !.

2023-12-20 09:00:00 fin : 2023-12-20 13:00:00. .

Centre-bourg Place de la Mairie

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The associations and shopkeepers invite you to an afternoon tea with Santa Claus on Wednesday December 20 at 11am at the Market. the barrel organ, raffle, mulled wine, raclette sandwiches and Christmas atmosphere!

Las asociaciones y los comerciantes le invitan a una merienda con Papá Noel el miércoles 20 de diciembre a las 11 h en el Mercado. Habrá un organillero, una tómbola, vino caliente, bocadillos de raclette y ¡un ambiente navideño!

Die Vereine und Händler laden Sie zu einem Imbiss mit dem Weihnachtsmann am Mittwoch, den 20. Dezember um 11 Uhr auf dem Markt ein. Drehorgel, Ziehung der Tombola, Glühwein, Sandwich-Raclette und Weihnachtsstimmung!

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de tourisme Val de Sioule