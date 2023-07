Foire aux melons Centre-bourg Béceleuf, 10 septembre 2023, Béceleuf.

Béceleuf,Deux-Sèvres

Organisée par l’inter-association. Randonnée éducative, marché fermier, concert, vide-greniers, diverses animations, restauration sur place..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 18:00:00. .

Centre-bourg

Béceleuf 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Organized by the inter-association. Educational walk, farmers’ market, concert, garage sale, various events, on-site catering.

Organizado por la interasociación. Paseo pedagógico, mercado agrícola, concierto, venta de garaje, actos diversos, restauración in situ.

Organisiert von der Inter-Association. Bildungswanderung, Bauernmarkt, Konzert, Flohmarkt, verschiedene Animationen, Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-05 par CC Val de Gâtine