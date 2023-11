Marché de Noël d’Arelaune en Seine Centre bourg Arelaune-en-Seine, 17 décembre 2023, Arelaune-en-Seine.

Arelaune-en-Seine,Seine-Maritime

Le marché d’Arelaune se tiendra le 18 décembre 2022 avec la participation des boutiques d’Arelaune et des producteurs. Découvrez le programme :

– nombreux exposants

– animation commerciale

– tombola des commerçants

– vin chaud crêpes

– balade à poney

– concert

– visite du Père Noël.

– restauration sur place.

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00

Centre bourg La Mailleraye-sur-Seine

Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie



The Arelaune market will be held on December 18, 2022, with the participation of Arelaune boutiques and producers. Discover the program:

– numerous exhibitors

– commercial entertainment

– merchants’ tombola

– mulled wine and crêpes

– pony ride

– concert

– visit from Santa Claus.

– on-site catering

El mercado de Arelaune se celebrará el 18 de diciembre de 2022 con la participación de los comercios y productores de Arelaune. Descubra el programa:

– numerosos expositores

– animación comercial

– tómbola de los comerciantes

– vino caliente y tortitas

– paseos en poni

– concierto

– visita de Papá Noel.

– catering in situ

Der Arelaune-Markt findet am 18. Dezember 2022 unter Beteiligung der Arelaune-Läden und der Produzenten statt. Entdecken Sie das Programm :

– zahlreiche Aussteller

– kommerzielle Animation

– tombola der Händler

– glühwein Crêpes

– ponyreiten

– konzert

– besuch des Weihnachtsmanns.

– verpflegung vor Ort

