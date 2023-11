Le P’tit Marché Centre bourg, 9 décembre 2023, .

Le P’tit Marché Samedi 9 décembre, 08h00 Centre bourg

Les marchés locaux font partie intégrante du mode de vie français, au plus près de la nature et des gens qui la côtoient. Faire son marché, c’est prendre le temps de faire ses courses différemment et se laisser porter par son atmosphère chaleureuse et animée. Partez à la découverte de nos produits locaux : miel, fruits et légumes, fromage et œufs, viande d’élevage, fleurs et plantes… Vendredi soir : marché nocturne, expositions gastronomiques et artisanales, dégustation sur place – Samedi marché jusqu’à 14h

Centre bourg Amilly

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T08:00:00+01:00 – 2023-12-09T13:00:00+01:00

