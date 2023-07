Fête du Village de Pannes Centre bourg, 8 juillet 2023, .

Fête du Village de Pannes 8 et 9 juillet Centre bourg

Au programme : Bal populaire, une retraite aux flambeaux, un feu d’artifice et pour les jeunes de nombreuses animations (stand maquillage, tatouage, structures gonflable…) 20h The Satisguys, 22h Retraite aux flambeaux, 23h Feu d’artifice. Buvette et restauration sur place. Le lendemain, rendez-vous pour la brocante.

Centre bourg Amilly [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 87 76 76 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

2023-07-09T06:00:00+02:00 – 2023-07-09T18:00:00+02:00

FMACEN045V50AJKB

© Mairie de Pannes