Centre Bouëssé La Garenne Centre Bouëssé La Garenne Mûrs-Erigné, jeudi 1 janvier 2032.

Centre Bouëssé La Garenne R Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Centre Bouëssé La Garenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Un accueil toute l’année à Mûrs-Erigné (49)

De la maternelle au Lycée

Vue comme un voyage servant à exprimer ses envies et à se découvrir par le « vivre-ensemble », notre démarche s’appuie sur une coéducation et une pédagogie active valorisant les capacités et les potentialités des élèves. Tout au long de nos séjours, nous cherchons à favoriser leur épanouissement au sein d’une première vie en collectif.

Nos objectifs

Permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture dans le but d’exercer pleinement leur citoyenneté et d’établir durablement une société plus juste, plus libre et plus solidaire. Nous souhaitons favoriser l’épanouissement de chaque personnalité, tant dans sa dimension individuelle que dans sa dimension sociale.

Des pédagogies actives

Notre Centre d’Éducation décline des animations sportives, environnementales et culturelles, encadrées par des éducateurs diplômés.

« Quel que soit le domaine, l’activité ne peut être une fin en soi, mais un support à un projet éducatif ! ». Nos actions visent à ce que chacun s’épanouisse et trouve sa place dans la société, tout en reconnaissant à tous la volonté et la capacité de progresser.

Votre séjour c’est :

Un accompagnement du responsable Classes

Des plannings adaptés

Des séjours personnalisables en fonction de vos souhaits

Une équipe d’éducateurs

Un rallye découverte guidé à l’arrivée

Un ensemble de jeux intérieurs et extérieurs à réaliser en autonomie

Un cadre de vie

Hébergement 82 lits en chambres de 2 à 6 lits avec salle de bain et wc privatifs. 40 places supplémentaires en camping.

Une salle aménagée et du matériel pédagogique.

Centre Bouëssé La Garenne 7 route de Nantes, 49610 Mûrs Erigné- Mûrs-Erigné 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02-41-97-71-10 http://fol49.org [{« type »: « phone », « value »: « 0241577110 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.fol49.org »}, {« type »: « email », « value »: « classes@fol49.org »}]