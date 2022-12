Colo nature Centre Bouesse – La Garenne Mûrs-Erigné Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Colo nature Centre Bouesse – La Garenne, 22 août 2022, Mûrs-Erigné. Colo nature 22 – 26 août Centre Bouesse – La Garenne dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre Bouesse – La Garenne 7 route de Nantes, Murs Erigné Mûrs-Erigné 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire A Trélazé, nous avons fait le choix de proposer un séjour de vacances de 4 nuits à la intitulé « Séjour nature », qui se déroulera à Murs-Erignés(49). Le séjour se déroulera du 22 au 26 août 2022. Il s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 15 ans.

Le nombre de place étant limité à 15 participants, nous accueillerons en priorité les jeunes de notre structure & du territoire, issus des QPV, en difficultés scolaires.

Afin de proposer un programme équilibré, les vacances seront rythmées par des activités en plein air, notamment autour d’activités nature et aventure : équitation, VTT, Kayak, capoeira – et des temps d’apprentissage ludiques le matin. L’hébergement se déroule sous tente en camping. Le séjour a lieu au centre Bouesse La Garenne à Murs-Erignés.

