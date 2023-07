Visite du centre Benoît Frachon Centre Benoît Frachon Gif-sur-Yvette, 16 septembre 2023, Gif-sur-Yvette.

Visite du centre Benoît Frachon 16 et 17 septembre Centre Benoît Frachon Inscription obligatoire

Le centre de formation de la CGT baptisé centre Benoît Frachon en 1975, est installé sur le site de l’ancien moulin de Courcelle dont il ne reste aujourd’hui que le « Manoir » qui a subi des transformations au cours du temps. En 1948, la CGT en fait l’acquisition et le transforme en centre dédié à l’éducation syndicale, organisant stages et cours du soir ou de fin de semaine, dans un cadre verdoyant sublimé par plusieurs œuvres d’art, au sein duquel ont été construits divers bâtiments à l’architecture résolument originale destinés à l’accueil des stagiaires. C’est toute cette richesse historique, architecturale et artistique que nous vous invitons à découvrir à l’occasion de visites guidées.

Centre Benoît Frachon 12 rue Fernand Léger 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culturel@mairie-gif.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 70 56 52 60 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

