Divés Trad Centre Baudrit, Lons (64) Divés Trad Centre Baudrit, Lons (64), 20 octobre 2023, . Divés Trad Vendredi 20 octobre, 19h00 Centre Baudrit, Lons (64) Prix libre Soirée Divés Trad à Lons Accueil dès 19h15. Apéro-repas sur le principe de l’auberge espagnole 19h30 : Initiation aux danses de bal folk/trad d’ici et d’ailleurs et atelier de musique partagée en parallèle 20h30 : bal folk à fond ! Scène ouverte pour tou.te.s les musicien-ne-s toute la soirée ! Horaires : 19h15 -Minuit Lieu : Centre social Maurice Baudrit, Salle 1 42, avenue de Pau 64140 LONS Organisé par Tiss’liens 64 en partenariat avec l’association Lons Accueil source : événement Divés Trad publié sur AgendaTrad Centre Baudrit, Lons (64) 42, Avenue de Pau

