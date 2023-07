Divés Trad Centre Baudrit, Lons (64) Divés Trad Centre Baudrit, Lons (64), 22 septembre 2023, . Divés Trad Vendredi 22 septembre, 19h00 Centre Baudrit, Lons (64) Prix libre Centre Baudrit, Lons (64) 42, Avenue de Pau

Centre Baudrit, 64140 Lons, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T19:00:00+02:00 – 2023-09-23T00:00:00+02:00

2023-09-22T19:00:00+02:00 – 2023-09-23T00:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Centre Baudrit, Lons (64) Adresse 42, Avenue de Pau Centre Baudrit, 64140 Lons, France Age max 110 Lieu Ville Centre Baudrit, Lons (64)

Centre Baudrit, Lons (64) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//