Journée sur les Soins Palliatifs Centre Barbieux 35 rue de Barbieux, Roubaix Sud Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{“link”: “https://www.helloasso.com/associations/avec-jalmalv/evenements/les-soins-palliatifs-comment-lutter-contre-la-souffrance-en-fin-de-vie”}, {“link”: “mailto:avec.sp@gmail.com”}] L’association A.V.E.C et la fédération JALMALV, en partenariat avec le Centre Hospitalier de Roubaix, sont heureuses de vous proposer une journée pour « oser un regard sur la fin de vie » à destination des professionnels de santé et du grand Public le samedi 25 mars 2023 de 9h à 18h00 au Centre Barbieux, 35 rue de Barbieux (Entrée H) à Roubaix. Les participants pourront écouter et échanger avec des Médecins, des professionnels de santé et des bénévoles à travers des conférences, tables rondes et témoignages sur des sujets tels que la prise en charge de la douleur et l’accompagnement de la fin de vie. Cet évènement est une journée de formation. Le temps passé en formation est considéré comme du temps de travail effectif. Vous trouverez ci-joint le programme complet de cette journée afin que vous puissiez en informer les professionnels de vos services. Les professionnels intéressés doivent s’inscrire en ligne sur le site : https://www.helloasso.com/associations/avec-jalmalv/evenements/les-soins-palliatifs-comment-lutter-contre-la-souffrance-en-fin-de-vie.

Le coût de l’inscription s’élève à 6 euros la demi-journée ou 10 euros la journée complète. Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez utiliser l’adresse suivante : avec.sp@gmail.com.

