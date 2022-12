Journée Portes ouvertes du CH Roubaix et de l’IFSI/IFAS Centre Barbieux, 28 janvier 2023, Roubaix.

Centre Barbieux 35 rue de Barbieux, Roubaix

Le Centre Hospitalier de Roubaix organise la première édition d’une journée Portes Ouvertes tout public, le samedi 28 janvier 2023 de 9h à 16h, dans la cour d’honneur du Centre Barbieux au 35 rue de Barbieux, avec présentation de l’établissement en offrant une image conviviale, accessible et impliquée dans le bien-être des équipes.

Ce jour-là, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers/Aides-Soignants (IFSI/IFAS) du CH Roubaix ouvre également ses portes de 10h à 16h aux futurs étudiants infirmiers et élèves aides-soignants. L’occasion pour le public de rencontrer l’équipe pédagogique ainsi que des étudiants et élèves qui suivent actuellement la formation. Ils pourront ainsi obtenir toutes les informations nécessaires sur ces métiers, le déroulement et le contenu des formations…

Cet événement est gratuit et ouvert à tous, sans inscription.

Dans une ambiance conviviale, cette journée permettra aux participants de rencontrer et d’échanger avec de nombreux professionnels du Centre Hospitalier de Roubaix aux corps de métiers variés. Les participants auront aussi l’occasion de découvrir les coulisses de l’hôpital avec la visite de plusieurs services.

Les pôles de l’hôpital se sont fortement mobilisés pour organiser leur stand et présenter de manière originale leur activité, les projets de leurs différents services, leur environnement de travail, les corps de métiers qui les composent et les prestataires avec lesquels ils collaborent.

D’autres services administratifs, logistiques et techniques comme les Directions des Ressources Humaines et des Affaires Médicales seront également présentes pour permettre aux candidats d’avoir une première prise de contact avec les employeurs, de faciliter le recrutement lors de job dating et de déposer leur CV.

Grâce au soutien des partenaires du CH Roubaix, une animation sera proposée aux participants pour tenter de remporter de nombreux lots dans le cadre d’un tirage au sort et aussi, gagner une bourse d’étude pour les futur(s) infirmiers(es), selon certaines conditions.

