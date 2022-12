Séjour à la mer – Sanary sur Mer, à la découverte des fonds marins Centre azur Sanary-sur-Mer Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer

Coût : 554 euros par enfant

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre azur 149 Avenue du Nid, 83110 Sanary-sur-Mer Beaucours Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Thématique des vacances : Découverte des fonds marins et du paysage méditérranéen, avec sa faune et sa flore Nos établissements d’Aix-les-Bains, d’Annemasse, d’Albertville et de Clermont Ferrand ont décidé d’organiser un séjour ensemble. OBJECTIFS Favoriser la découverte de l’environnement, des pratiques sportives et culturelles Découvrir le sport afin de développer le goût de l’effort et l’esprit d’entraide : jeux collectifs, activités aquatiques, jeux sportifs, jeux sur la plage, accrobranche

Permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir la région afin d’éveiller leur curiosité

Favoriser l’ouverture vers l’extérieur Favoriser la découverte de l’environnement marin Découvrir le milieu marin à bord du bateau afin d’éveiller la curiosité des enfants face au monde marin et aux différents animaux marins existants

Être attentif et développer le sens de l’observation et de l’écoute

Favoriser l’attention à son environnement en réveillant tous ses sens.

Patienter : grâce à l’activité d’observation des dauphins et des baleines Permettre aux enfants de se rencontrer et de vivre un temps de vacances ensemble Favoriser la rencontre et l’échange entre les enfants au sein du séjour : jeux, veillée, participer à des moments d’échange, favoriser la mixité sociale Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et l’implication au sein de la vie en collectivité Organiser des règles de vie négociables (droits et devoirs) avec les enfants ainsi que des règles non-négociables (sécurité, santé)

Accompagner les enfants et être à leur écoute

Informer sur la nature et le déroulement des activités

Comprendre et respecter des règles d’hygiène et de santé (toilette, équilibre alimentaire…) Développer l’autonomie Avoir un accompagnement adapté aux enfants, dans les gestes du quotidien, afin de leur permettre d’être le plus autonome possible.

Permettre aux enfants de faire des choses seul : se laver, s’habiller, manger, débarrasser la table, faire son lit…

Encourager les enfants à prendre des initiatives.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T08:00:00+02:00

2021-07-13T18:59:00+02:00 Sanary-sur-Mer © Yvann K – Fotolia.com

