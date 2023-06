à la découverte de la biodiversité de la méditerranée Centre Azur Sanary Sanary-sur-Mer, 28 août 2023, Sanary-sur-Mer.

à la découverte de la biodiversité de la méditerranée 28 août – 1 septembre Centre Azur Sanary 30 €

Il s’agit d’un séjours de 5 jours où les jeunes participants développeront une meilleure compréhension de la biodiversité marine de la Méditerranée, renforceront leur conscience environnementale et acquerront des compétences précieuses en observation, en collaboration et en préservation de l’environnement. Cette expérience favorisera également leur épanouissement personnel, en stimulant leur curiosité, leur créativité et leur esprit d’aventure

Centre Azur Sanary 149 avenue du nid 83110 Sanary-Sur-Mer Sanary-sur-Mer 83110 Beaucours Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T07:00:00+02:00 – 2023-08-28T22:00:00+02:00

2023-09-01T07:00:00+02:00 – 2023-09-01T19:00:00+02:00