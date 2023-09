Visite libre du Centre Azincourt 1415 Centre Azincourt 1415 Azincourt, 16 septembre 2023, Azincourt.

Visite libre du Centre Azincourt 1415 16 et 17 septembre Centre Azincourt 1415 2€/p. pour tous à l’occasion des Journées du Patrimoine

Envie de voyager dans le temps ?

Visitez le Centre Azincourt 1415 à prix réduit lors du weekend des Journées Européennes du patrimoine !

Grâce à une scénographie moderne et interactive, le Centre Azincourt 1415 vous propose une expérience immersive qui vous plongera en pleine guerre de Cent-Ans.

Découvrez la bataille d’Azincourt comme si vous y étiez grâce au cyclo 360° et son film d’animation.

Partez à la découverte de la vie quotidienne de vos ancêtres du XVe siècle : Que mangeaient-ils ? Comment étaient-ils vêtus ? Quelles étaient leurs croyances ? Comment s’organisait leur quotidien ?

Armes et armures n’auront plus de secret pour vous grâce à une présentation de l’armement unique et originale !

Centre Azincourt 1415 24 rue Charles VI, 62310 Azincourt Azincourt 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 47 27 53 http://azincourt1415.com/ https://www.facebook.com/Azincourt1415 Une scénographe interactive et immersive vous fera vivre une expérience inoubliable et vous plongera en pleine guerre de Cent Ans. Vivez la bataille d’Azincourt comme si vous y étiez grâce à un film d’animation 360°, découvrez le quotidien des Hommes au XVème siècle et arpentez le champ de bataille. Un voyage dans le temps pour toute la famille ! Parking, 100% accessible aux PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Communauté de communes de 7 Vallées